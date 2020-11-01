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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач рассказал, к чему ведет недостаток кислорода при COVID-19

Общество, 13:16 12 ноября 2020

asi.ru

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При коронавирусной инфекции поражаются не только легкие, но и сердечно-сосудистая система, сказал главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Тюменской области Олег Рейтблат.

"Легкие отвечают за газообмен в нашем организме и если он нарушен, возникает так называемая гипоксия, - пояснил он. - Гипоксия приводит к голоданию различных органов, в том числе и сердца. Если есть гипоксия, может страдать и сердце".

Ожирение, сопутствующие патологии в виде артериальной гипертонии, сахарный диабет, перенесенные инсульты, инфаркты по оценке специалистов являются факторами, осложняющими течение коронавируса. В свою очередь коронавирус обостряет течение всех сопутствующих патологий.

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# коронавирус , Олег Рейтблат

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