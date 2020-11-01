Кабмин поручил губернаторам создать резервные койки для пациентов с COVID-19

| Фото: www.mos.ru, М. Денисов | Фото: www.mos.ru, М. Денисов

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Создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому должны главы российских регионов до 16 ноября. Соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина, сообщает РИА Новости.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ взять на личный контроль вопросы, касающиеся:... незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции, создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Также главам регионов поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих медпомощь пациентам с новой коронавирусом, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.

Главы регионов предоставят в Минздрав информацию по указанным вопросам до 16 ноября 2020 года, далее – еженедельно.

Кроме того, российским губернаторам поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах РФ и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия", - говорится в сообщении.

О результатах исполнители будут докладывать в Роспотребнадзор.