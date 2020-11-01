У 158 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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У 158 человек подтвердился COVID-19 в Тюменской области за сутки. Всего в России выявили 21 тыс. 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,8% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 811 человек.

В лидерах по числу заболевших Москва - 5 тыс. 997 пациентов, Санкт-Петербург - 1 тыс. 667 и Московская область - 729.

В Свердловской области болезнь подтвердили у 314 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 199, в Челябинской области - у 197, в Ямало-Ненецком автономном округе - у 192, в Курганской области - у 92.

Всего на сегодняшний день в России выявили 1 млн 858 тыс. 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 32 тыс. 32 летальных исхода, выздоровели 1 млн 388 тыс. 168 человек.