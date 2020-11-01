Борьбу с коронавирусом обсуждают участники терапевтического форума в Тюмени

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

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Периодическое повторение коронавирусной инфекции возможно до 2025 года. Об этом со ссылкой на научные прогнозы сказал академик РАН, профессор Александр Чучалин, ставший одним из экспертов XI терапевтического форума "Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов". Мероприятие открылось онлайн 11 ноября. Главным организотором события стал Тюменский медицинский университет.

Форум собрал работников системы здравоохранения и Роспотребнадзора из Тюменской области и других регионов России, а также специалистов из Казахстана, Нидерландов и Южной Кореи.

Новая коронавирусная инфекция - одна из центральных тем. О ежедневной работе коллегам рассказали медики из инфекционных моногоспиталей, о новейших методах диагностики и лечения заболевания у взрослых и детей сообщили академики РАН. Большие надежды участники форума связывают с предстоящей вакцинацией от COVID-19.

"Иммунитет к возбудителю болезни очень плохо формируется, и вакцина не может предотвратить поражение коронавирусом, не защитит на сто процентов. Однако способна резко ослабить повреждающее действие вируса на организм, - отметил академик РАН, профессор Александр Чучалин. - Медицинские работники оказались наиболее уязвимы к болезни. В том, что после вакцинации у них есть случаи инфекционного заболевания, нет ничего сверхъестественного. Конечно, качество вакцины тоже играет большую роль".

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Опытом организации медицинской помощи c коллегами из других регионов поделятся представители тюменского здравоохранения и Тюменского ГМУ. В период пандемии вуз оказывает большую помощь врачам региона и соседних территорий.

"Более 300 студентов, почти 400 клинических ординаторов, около 70 преподавателей работают в моноинфекционных госпиталях и первичном звене. Преподаватели привлечены к важной экспертной работе, без которой сложно проводить лечение. Мы помогаем тюменскому здравоохранению, а также откликнулись на призыв Кургана, Ямала и направили туда свои многопрофильные бригады", - сообщила и. о. ректора Тюменского ГМУ, проректор по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию Ольга Фролова.

Другими важными вопросами форума станут обсуждение организации первичной медицинской помощи, а также междисциплинарные исследования для снижения потерь от социально значимых заболеваний. Врачи разных медицинских профилей обсудят лечение и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, раннее выявление онкопатологий. А также вопросы оказания паллиативной помощи и возможности реабилитации пациентов.

Для студентов- медиков и молодых ученых Тюменского ГМУ пройдет традиционный конкурс докладов. По словам организаторов, молодежь получит большой опыт для реализации себя в научном направлении медицины.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Несмотря на то, что терапевтический форум впервые полностью перенесли в онлайн, это не сказалось на насыщенности программы, подчеркивают организаторы. Доклады, мастер-классы и даже трансляции операций пройдут на 42 площадках форума.

"Мы ожидаем, что врачи из практического здравоохранения получат знания по современным алгоритмам и протоколам оказания медицинской помощи. А научные работники из Тюменского медицинского университета в дискуссии с коллегами наметят новые векторы исследований, синхронизируют свою научную повестку с общероссийской и мировой. Это необходимо, чтобы быть на острие науки", - сообщил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского ГМУ Иван Петров.

Терапевтический форум в Тюмени продолжится до 14 ноября. Ожидается, что дистанционно его посетят до 2,5 тыс. человек.

Татьяна Ковалева