Число умерших с COVID-19 пациентов в регионе выросло до 97

Трое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области в минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Женщина 65 лет - от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. 66-летняя женщина - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Мужчина 67 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Всего с начала пандемии с коронавирусом в регионе умерли 97 пациентов.

По данным на 11 ноября в регионе зафиксировано 160 новых случаев заболевания, в том числе у трех детей. Всего с начала пандемии - 15 тыс. 91. Выздоровели 120 человек, за весь период - 9 тыс. 693.

К ИВЛ подключены 14 пациентов. 2 тыс. 297 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 439 - на перевахтовке.