Ишимские ковид-пациенты благодарят медиков за труд

www.mos.ru, Д.Гришкин www.mos.ru, Д.Гришкин

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Пациенты Ишимской областной больницы № 4 благодарят медиков, которые вылечили их от коронавируса. Они пишут письма, оставляют сообщения в стационарах и поликлинике, публикуют посты в соцсетях, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Медицинские работники помогли преодолеть недуг 49-летней Инне Романенко, которая поступила в отделение с температурой 40 градусов, ковидным поражением легких и двусторонней пневмонией.

"Лежу на третьем третьем этаже в моногоспитале номер два. Хочу поблагодарить весь коллектив: медсестричек, санитарочек, врача. Я оживаю с каждым днем только благодаря им. Это сплоченная команда девчат. Они же не отходят, они все время рядом, подбадривают. Не знаю лиц, запомнила их добрые глаза. Всем человеческое огромное спасибо!" - рассказала Инна Романенко.

Инна Романенко | Фото: Ишимской областной больницы № 4 Инна Романенко | Фото: Ишимской областной больницы № 4

Пациенты растроганы заботой медперсонала и тем, что они делают свою работу с душой, несмотря на большое количество пациентов и тяжесть пребывания в защитных комбинезонах. Они желают медикам сил, здоровья и обещают после окончания пандемии обнять своих врачей и наконец увидеть их лица.