Сервис для борющихся с COVID-19 медиков запустили на сайте госуслуг

www.mos.ru, М. Денисов www.mos.ru, М. Денисов

Медицинские работники получили возможность направлять предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом руководителю органа управления здравоохранением региона и в Минздрав России.

На портале государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба Минцифры России, совместно с министерством здравоохранения запущен новый сервис, позволяющий учитывать все предложения и замечания медицинских работников по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.

"Новый сервис станет инструментом оперативной помощи медикам, ежедневно находящимся в "красной" зоне, - считает замглавы Минцифры России Олег Качанов. - При разработке и запуске новых услуг на портале мы оперативно реагируем на потребности извне, учитывая запросы граждан в этот сложный для всех период. Именно поэтому продолжаем выводить на портал сервисы, которые делают общение государства и граждан оперативнее, сокращая количество инстанций для рассмотрения обращений".

Через специальную форму на госуслугах медицинские работники смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности больниц койками, порядку организации вакцинации медперсонала.

Информация в электронном виде будет сразу направлена руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения вопросов. Все обращения также поступят в Минздрав России для мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях.

Сервис доступен для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.