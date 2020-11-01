У 152 человек диагностировали COVID-19 в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

152 новых случая коронавируса выявили в Тюменской области. За сутки в России подтвердили 20 тыс. 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 25,4% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировали 368 летальных исходов. За сутки в России выздоровели 15 тыс. 600 человек.

В Москве выявили 5 тыс. 902 новых пациентов, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 485, в Московской области - 685.

В Свердловской области заболели 294 человека, в Югре - 197, на Ямале - 191, в Челябинской области - 189, в Курганской области - 93.

Всего на сегодняшний день в России выявили 1 млн 817 тыс. 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 31 тыс. 161 летальный исход, выздоровел 1 млн 350 тыс. 741 человек.