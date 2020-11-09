В Тюменской области выявили четыре новых очага COVID-19
| Фото: Роспотребнадзор
Четыре очага COVID-19 находятся на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным на 9 ноября, общее число заболевших - 87, контактных 334 человека.
Групповые заболевания коронавирусом зафиксированы в двух коммерческих структурах: в Тюменской домостроительной компании и предприятии "Промстрой", а также в двух учреждениях социальной сферы - в ялуторовском психоневрологическом интернате и ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Очаги в санатории "Тараскуль" и психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе сняты с контроля, сообщается на сайте ведомства.