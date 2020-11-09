  • 9 ноября 20209.11.2020понедельник
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявили четыре новых очага COVID-19

Общество, 18:54 09 ноября 2020

Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Четыре очага COVID-19 находятся на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным на 9 ноября, общее число заболевших - 87, контактных 334 человека.

Групповые заболевания коронавирусом зафиксированы в двух коммерческих структурах: в Тюменской домостроительной компании и предприятии "Промстрой", а также в двух учреждениях социальной сферы - в ялуторовском психоневрологическом интернате и ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Очаги в санатории "Тараскуль" и психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе сняты с контроля, сообщается на сайте ведомства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 09.11.2020Организаторов лучших дворовых площадок отметили в Аромашевском районе
18:54 09.11.2020В Тюменской области выявили четыре новых очага COVID-19
18:27 09.11.2020Астрономическая неделя в Тюмени
18:16 09.11.2020Дельфийские игры проходят онлайн