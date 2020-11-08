153 жителя Тюменской области заболели COVID-19 за минувшие сутки

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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153 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

В целом по России выявлено 20 тыс. 498 новых случаев заболевания в 84 регионах, в том числе в Москве - 5 тыс. 751 случай, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 331 случай, в Ханты-Мансийском АО - 201 случай, в Ямало-Ненецком АО - 194 случая.

Из общего количества выявленных в стране за сутки случаев заболевания COVID-19 25,9% не имели клинических проявлений. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 тыс. 492 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 774 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 30 тыс. 537 летальных исходов, выздоровели 1 млн 324 419 человек.