Минздрав: чтобы снизить заболеваемость COVID-19, нужно соблюдать правила безопасности

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Для прогнозирования и снижения заболеваемости COVID-19 в первую очередь нужно соблюдать правила разрыва цепочек передачи вируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Это ключевой момент для остановки роста. Поэтому поведение каждого из нас сегодня является составляющим фактором успеха", - подчеркнул глава Минздрава в интервью Первому каналу.

Сегодня в России на амбулаторном лечении от новой коронавирусной инфекции находятся около 650 тысяч человек, сообщил Михаил Мурашко. На стационарном лечении находятся порядка 250 тыс. человек.

"Для того, чтобы поддержать амбулаторный этап ведения пациентов, правительством выделены дополнительные средства регионам для приобретения лекарственных препаратов для лечения на дому. Эти средства доведены до регионов", - сказал министр.

Михаил Мурашко подчеркнул, что антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции впрямую. Она используется только при осложнении, при легком течении болезни назначение антибиотиков не нужно и опасно.