Испытания вакцины от COVID-19 для животных продолжаются в России

| Фото: фонда "Потеряшки" | Фото: фонда "Потеряшки"

Вакцина от коронавируса для животных проходит клинические испытания в России с 20 октября, сообщает , сообщает Россельхознадзор. Препарат получили 40 кошек и 40 собак, они чувствуют себя хорошо, у них нет негативных реакций.

Следующими испытуемыми станут норки и другие пушные звери, которые как и кошки они восприимчивы к коронавирусу.

Отметим, что России первое больное животное выявили 21 мая в Москве. Наличие РНК вируса SARS-CoV-2 было установлено в пробах биологического материала, полученных от домашней кошки.

Кроме России коронавирус регистрировали у кошек в Германии, Франции, Чили, Бразилии, Великобритании и Бельгии, у кошек и собак - в Гонконге и США.

9 ноября в формате видеоконференции состоится заседание комиссии всемирной организации охраны здоровья животных по Европе. Основной темой станет пандемия COVID-19 и роль животных в ее распространении.

Российскую Федерацию будут представлять заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков и советник руководителя Никита Лебедев.