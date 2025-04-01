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Противоклещевая обработка проходит в Восточном округе Тюмени

Общество, 21:16 24 апреля 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по акарицидной обработке зеленых зон стартовали в Восточном округе Тюмени. Специалисты приступили к работам 23 апреля на территории общей площадью 222,75 гектара, сообщает управа ВАО.

Первоочередное внимание уделяется местам массового пребывания горожан – паркам, скверам и бульварам. Обработка проводится в соответствии с санитарными нормами при благоприятном прогнозе погоды – отсутствии осадков.

Мероприятия согласованы с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области" и проводятся в рамках начала эпидемиологического сезона.

Своевременная противоклещевая обработка является важной мерой профилактики клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся через укусы клещей, напомнили в управе ВАО.

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# акарицидная обработка , Восточный округ , клещи

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