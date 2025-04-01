Противоклещевая обработка проходит в Восточном округе Тюмени
Мероприятия по акарицидной обработке зеленых зон стартовали в Восточном округе Тюмени. Специалисты приступили к работам 23 апреля на территории общей площадью 222,75 гектара, сообщает управа ВАО.
Первоочередное внимание уделяется местам массового пребывания горожан – паркам, скверам и бульварам. Обработка проводится в соответствии с санитарными нормами при благоприятном прогнозе погоды – отсутствии осадков.
Мероприятия согласованы с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области" и проводятся в рамках начала эпидемиологического сезона.
Своевременная противоклещевая обработка является важной мерой профилактики клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся через укусы клещей, напомнили в управе ВАО.