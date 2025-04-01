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Прокатные электросамокаты появятся на улицах Тюмени к концу апреля

Общество, 20:46 24 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. площадок для аренды элекросамокатов будут работать в Тюмени в 2025 году. Старт сезона запланирован на конец апреля, сообщили в городской администрации.

Согласно новым правилам, размещать на улицах прокатные средства индивидуальной мобильности операторы могут только после нанесения разметки на парковках. В эти дни департамент городского хозяйства ведет осмотр и приемку таких площадок.

Также в адинистрации напомнили, что с этого сезона максимальная скорость прокатных электросамокатов у операторов "ЮРЕНТ" и "ВУШ" будет ограничена до 10 км/ч, а на велодорожках и велополосах составит до 20 км/ч.

Вводятся ограничения и на эксплуатацию в ночной период с 22 часов до 6 часов летом и с 22 часов до 7 часов - с 1 сентября и до окончания сезона.

На перекрестках оживленных улиц будет применяться "лестничный" способ регулирования скорости: 10 км/ч – 7 км/ч – 5 км/ч – 0 км/ч. В запретных зонах эксплуатировать самокат не получится, так как скорость там будет равна 0 км/ч. Сейчас в этот перечень входят 32 зоны запрета, еще на 100 скорость будет ограничена до медленной.

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# прокат , электросамокаты

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