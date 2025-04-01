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Мурал с изображением Владимира Шарпатова размещен на фасаде школы в Упорово

Общество, 20:57 24 апреля 2025

ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

Мурал с изображением Героя России Владимира Шарпатова размещен на фасаде школы в селе Упорово в рамках Всероссийского народного проекта "Лица Героев", сообщает информационный центр правительства региона.

В торжественном мероприятии участвовали Герой России Владимир Шарпатов, глава Упоровского района Анатолий Игловиков, учащиеся Упоровской средней школы, члены юношеского гражданско-патриотического клуба "По-мужски", активисты “Движения первых”.

“Я вижу в ваших рядах настоящих патриотов. Наши предки многое сделали, что наша Россия была великой. Каждое столетие не обходилось без войн – приходилось защищать независимость страны. Во все времена наши предки получали по зубам. Мы – старшее поколение передаем вам нашу замечательную страну. Вам её развивать. Вам охранять и защищать наше Отечество", – сказал Герой России Владимир Шарпатов.

Во время торжественной линейки к учащимся обратился глава Упоровского района Анатолий Игловиков: "Мечтайте и достигайте своих целей. Гордитесь нашими Героями и историей Отечества".

ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

Всего до 9 Мая на фасадах зданий на территории Упоровского района появятся 11 портретов Героев: на сегодня в районном центре выполнено два мурала Героев, ещё три – в других селах.

Владимир Шарпатов с отличием окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации, по распределению был направлен в Тюмень, где работал много лет, в том числе и на международных маршрутах. 3 августа 1995 года самолет Ил-76 был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Командиром воздушного судна был Владимир Шарпатов. Российские лётчики оказались в плену у талибов. Спустя год и 13 дней, 16 августа 1996 года, экипаж самолета смог совершить побег из плена.

В настоящее время Владимир Шарпатов на пенсии, ведет активную политическую жизнь. Ему присвоено звание Почетного члена Социалистической политической партии "Справедливая Россия -Патриоты - За правду".

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# Владимир Шарпатов , Герои России

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