Работа добровольцев во время пандемии востребована как никогда, считает Квитка

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

В период пандемии работа добровольцев востребована как никогда. Об этом заявил депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Иван Квитка, который провел встречу с волонтерами-медиками в региональном отделении партии.

"Система здравоохранения в регионах очень загружена, - подчеркнул он. - Мы знаем, что наши медицинские работники трудятся день и ночь с максимальной нагрузкой. Они помогают людям, спасают жизни. Сейчас важно оперативно организовать помощь в работе приемных покоев в больницах, привлекать для этого волонтеров-медиков. Необходимо обратить внимание на организацию доставки бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома. Такая задача поставлена на федеральном уровне".

Иван Квитка отметил, что по поручению президента страны регионам выделены серьезные средства на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19, проходящих лечение амбулаторно.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", сегодня в Тюменской области работают более тысячи волонтеров-медиков, на базе медколледжей созданы местные штабы в Тобольске и Ишиме, главный штаб — в Тюменском государственном медицинском университете. Больше всего добровольцев задействовано в штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам "Мы вместе": они доставляют нуждающимся продукты и лекарства. Кроме того, волонтеры помогают медицинским учреждениям, организуют психологическую поддержку тюменцев и многое другое.

Не переставал работать и волонтерский центр "Единой России" и ОНФ, открытый 19 марта. Выполнены заявки 1 тыс. 700 одиноких и пожилых тюменцев на самоизоляции, оказывалась помощь многодетным и малообеспеченным семьям.

Чтобы присоединиться к движению волонтеров-медиков, не обязательно быть врачом. В таких направлениях, как профилактика инфекционных и социально значимых заболеваний, популяризация здорового образа жизни, могут принять участие все желающие. Для этого нужно зайти на сайт волонтеры-медики.рф и оставить заявку, обязательно указав регион — Тюменскую область.