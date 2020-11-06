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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Эксперт рассказал о том, какие бывают пневмонии

Общество, 11:38 06 ноября 2020

ОКБ 2 Тюмень | Фото: ОКБ 2 Тюмень

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Самыми распространенными причинами возникновения пневмонии являются бактерии и вирусы, сказал заведующий отделением лучевой диагностики областной клинической больницы № 2 Николай Мельников.

Несмотря на то, что общая картина течения заболевания остается схожей, в симптоматике существуют различия, которые позволяют определить возбудителя и назначить соответствующее лечение.

В отличие от бактериальной пневмонии, которая может развиваться на протяжении нескольких недель, для вируса свойственен короткий инкубационный период от 2 до 5 дней. Ковидная пневмония – это вирусная пневмония.

"При любой вирусной пневмонии мы видим характерные признаки, - пояснил врач. – Мы отмечаем некоторые участки, так называемое матовое стекло, и это является характерным признаком именно вирусной пневмонии".

"Матовое стекло" — это термин, который применяется для процессов, сопровождающихся понижением показателя плотности тканей легких и выступают признаком интерстициального характера инфильтрации. "Матовое стекло" представлено определенным участком, на котором наблюдается умеренно-сниженный показатель воздушности тканей органов дыхания. Главным признаком подобного состояния выступает видимость сосудов легких и бронхиальных стенок.

"Если брать бактериальную пневмонию, то она возникает быстрее, и характерные изменения в легких там абсолютно другие, - отметил Николай Мельников, - там мы видим более плотную консолидацию. Расположение инфильтратов (это участок поражения в легких) характерно именно для бактериальной пневмонии".

При COVID-19, по словам специалиста, возникает чаще всего двусторонняя пневмония.

Борис Олейник

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# коронавирус , Николай Мельников

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