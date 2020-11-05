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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Коронавирус внес коррективы в работу лечебных заведений Тюмени

Общество, 16:27 05 ноября 2020

Медицинский город в Тюмени, онкодиспансер ВК

Пандемия коронавируса внесла заметные коррективы в работу лечебных заведений, сказал заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города (онкодиспансер) Александр Прищепов.

"Многие лечебные заведения перепрофилированы в моногоспитали, и в связи с этим другие пациенты были перенаправлены в другие организации, в том чисел и нашу, - рассказал он. – Это привело к тому, что количество исследований, в том числе и компьютерной топографии, выросло".

Также выросло, по словам Александра Прищепова, количество исследований для стационарных онкологических пациентов.

"Они все с иммунодефицитом и настороженность должна быть максимальной, - подчеркнул он, - и при каких-то клинических проявлениях – повышенная температура тела, дыхательная недостаточность - мы, конечно же, назначаем компьютерную томографию".

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# Александр Прищепов , компьютерная томография

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