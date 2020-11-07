155 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Трое пациентов c COVID-19 скончались в Тюменской области

Коронавирусную инфекцию подтвердили у 155 человек в Тюменской области за сутки. Всего в России выявили 20 тыс. 396 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 803 человека.

В Москве зарегистрировали 5 тыс. 829 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 258, в Московской области - 629.

В Свердловской области - 293 новых пациента, в Югре - 199, на Ямале - 192, в Челябинской области - 181, в Курганской области - 91.

Всего на сегодняшний день в России выявили 1 млн 753 тыс. 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 30 тыс. 251 летальный исход, выздоровели 1 млн 312 тыс. 927 человек.