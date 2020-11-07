Трое пациентов c COVID-19 скончались в Тюменской области

| Фото: okb2-tmn.ru | Фото: okb2-tmn.ru

Трое человек c COVID-19 скончались в Тюменской области в минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Несмотря на все усилия врачей от острой легочно-сердечной недостаточности скончались мужчина 61 года и женщины 71 года и 59 лет. У всех пациентов были хронические заболевания и отягощенный анамнез. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 91 пациент с коронавирусом.

23 пациента из общего числа заболевших находятся на ИВЛ, 2 тыс. 230 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 963 - на перевахтовке. За минувшие сутки в регионе выздоровели 95 человек, за весь период - 9 тыс. 366.