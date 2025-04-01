Тюменский эксперт рассказал, как в регионе сохраняется межнациональное согласие

В Тюменской области выстраивается эффективное сотрудничество органов власти, учебных заведений, работодателей и общественных организаций с целью обеспечения гармоничной интеграции иностранных граждан и их адаптации к традициям, культуре и правовым нормам российского общества.

Об этом в ходе совещания по реализации в субъектах Российской Федерации государственной национальной политики в рамках VI всероссийского форума национального единства рассказал глава тюменской делегации, заместитель председателя регионального комитета по делам национальностей Роман Малыгин.

Напомним, форум проходит в столице Югры 24-26 апреля и собрал около 500 человек из 32 регионов России, среди них - представителей различных национальностей, научного и экспертного сообщества, а также органов власти.

Действующая в Тюменской области нормативная правовая база скорректирована под цели и задачи адаптационной политики, поставленные руководством страны перед регионами, отметил Роман Малыгин.

Он подчеркнул, что число преступлений, совершенных этой категорией граждан в 2024 году снизилось на 15%.

"Ежегодно в рамках программы реализации государственной национальной политики осуществляется комплекс адаптационных мероприятий, включающий в себя элементы культурно досуговой и бытовой, языковой и социальной адаптации, направленной в первую очередь на профилактику нарушений миграционного законодательства", - рассказал он.

В настоящее время в Тюменской области реализуется около 20 проектов, к участию в которых привлекаются иностранные граждане.

"Они включают в себя нативные элементы профилактики правонарушений, пропаганды патриотизма и способствуют формированию общероссийского гражданского единства", - отметил Роман Малыгин.

Таким образом, мероприятия этнокультурного содержания приобретают патриотический характер. Так, в 2024 году в рамках национального праздника Навруз по инициативе национальных общественных объединений был организован сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

"Наряду с этим дни национальных культур, традиционно проводящиеся в Тюменской области, посвящены знаменательным для нашей страны событиям и людям, которые объединяют наши народы. Например, праздничная программа, посвящённая дням азербайджанской культуры в 2024 году была посвящена памяти первооткрывателя нефти Фармана Салманова, а дни узбекской культуры реализованы как проект "Бухарцы в Сибири", раскрывающий тему вклада потомков выходцев из Бухары и других среднеазиатских регионов в развитие нашего края", - сообщил глава делегации.

Добавим, что в 2025 году главный слоган фестиваля — "В единстве – залог наших побед".

Всероссийский форум национального единства продлится до 26 апреля. Представители разных регионов представляют лучшие практики в реализации государственной национальной политики, а также обсуждают патриотическое воспитание молодёжи и взаимодействие религиозных организаций с обществом и государством.

Николай Ступников