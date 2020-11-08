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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

49 тюменцев выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки

Общество, 13:35 08 ноября 2020

Фото: www.mos.ru, М. Денисов

49 жителей Тюменской области излечились от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе выявлено 153 новых случая заболевания. В числе заразившихся - 19 детей. 21 пациент из общего числа заболевших находится на ИВЛ. 2 тыс. 270 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 963 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской выявлено 14 тыс. 623 случая COVID-19, скончался 91 пациент с коронавирусом, выздоровели 9 тыс. 415 человек.

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