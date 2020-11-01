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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец посвятил забег борющимся с коронавирусом

Общество, 11:27 10 ноября 2020

предоставлено Александром Марандиным | Фото: предоставлено Александром Марандиным

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Спортсмен Александр Марандин совершил забег от Тюмени до Тугулыма. Он посвятил его врачам, которые борются с коронавирусом, и людям, столкнувшимся с COVID-19.

Ранее спортсмен готовился к гонке в Дагестане, которая должна была состояться 8 ноября - 117 км по горам. Примерно две недели назад пришла новость о том, что этот старт, как и большинство других, отменили в связи с эпидемиологической ситуацией. В один из вечеров Александр Марандин решил совершить забег в Тугулым, откуда он родом.

Тюменец стартовал от "нулевого километра" на Цветном бульваре утром 8 ноября. Конечной точкой стала центральная площадь пос. Тугулым. "Длина дистанции составила ровно 58 километров. Я преодолел путь за 4 часа 57 минут. Не было бы дождя, грязи, получилось бы быстрее. Погода внесла свои коррективы. Данный забег посвятил врачам, нашей медицине, больным. Никто в стране не остался в стороне. Прямо или косвенно эта зараза коснулась наших близких, друзей", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Александр Марандин.

Спортсмен отмечает, что забег был историческим — никто еще не преодолевал дистанцию Тюмень — Тугулым либо наоборот. Александр Марандин не хотел бы, чтобы это остановилось на нем, поэтому тому, кто сможет побить его время, он вручит подарок.

Свой беговой путь спортсмен начал в 2016 году. Тогда Александр Марандин не мог пробежать и трех километров без остановки. На одной из тренировок его заметил Антон Дюкарев, который впоследствии стал тренером Александра Марандина. С 2016 года тюменец пробежал более десяти полумарафонов, шесть марафонов и шесть ультрамарафонов. Александр Марандин — военнослужащий, офицер Вооруженных сил РФ. Занятие бегом — это не основной вид деятельности тюменца, а хобби.

Инна Пахомова

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# забег , коронавирус , спортсмены

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