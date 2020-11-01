В Тюменской области провели более миллиона тестов на коронавирус

Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области

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Более чем на 60 тыс. выросло количество исследованных проб на наличие нового коронавируса в Тюменской области за неделю, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 9 ноября, охват тестированием за последние 7 дней составил 566,2 на 100 тысяч населения. Всего в регионе проведен 1 млн 161 тыс. 482 тестирования на COVID-19.

Исследования на новый коронавирус проводятся в 20 государственных и частных лабораториях. С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19 можно ознакомиться на официальном сайте областного управления Роспотребнадзора.