Росздравнадзор объяснил дефицит лекарств в Тюменской области

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Решение федерального правительства о временном упрощении маркировки лекарств поможет преодолеть дефицит препаратов в аптеках, сказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Елена Лёвкина.

Из-за сбоев в системе маркировки и регистрации лекарственных препаратов "Честный знак" в период повышенного спроса на некоторые препараты их в аптеках не хватало, отметила она.

"Запросы в систему обрабатывались очень долго. В ряде регионов этот процесс занимал несколько недель. Поэтому аптеки и оптовые торговые организации не могли продавать лекарства. После решения правительства о временном упрощении маркировки ситуация изменилась к лучшему - лекарства начинают появляться в торговой сети", - отметила Лёвкина.

Это касается, в первую очередь, препаратов, предназначенных для лечения и профилактики COVID-19 и ОРВИ. Однако ажиотажный спрос на них сохраняется, поэтому бывает, что в некоторых аптеках лекарства быстро распродаются.

"Но если задаться целью, то лекарства приобрести можно", - сказала руководитель территориального органа Росздравнадзора.

В аптеках Тюменской области есть большой спектр противовирусных препаратов и достаточный ассортимент антибиотиков, из-за повышенного спроса на них полностью преодолеть дефицит пока не удалось.

"Производители наращивают выпуск таких препаратов, в том числе используемого для лечения COVID-19 умифеновира. Думаю, реальную потребность населения мы удовлетворим. Но хочется сказать людям - не стоит закупать такие препараты впрок", - подчеркнула Лёвкина.