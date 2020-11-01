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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Трое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 13:57 10 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Трое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области в минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Двое мужчин 53 и 57 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. 33-летняя женщина - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Всего с начала пандемии с коронавирусом в регионе умерли 94 пациента.

По данным на 10 ноября в регионе зафиксировано 152 новых случая заболевания, в том числе у двух детей. Всего с начала пандемии - 14 тыс. 931. Выздоровели 94 человека, за весь период - 9 тыс. 573.

К ИВЛ подключены 23 пациента. 2 тыс. 171 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 140 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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