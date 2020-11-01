Тюменская единая горячая линия по COVID-19 набирает операторов контакт-центра

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская единая горячая линия по COVID-19 набирает операторов контакт-центра, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В ведомстве отметили, что работа на единой горячей линии по новой коронавирусной инфекции - это возможность принести пользу людям, которым нужна помощь.

Требования к оператору контакт-центра горячей линии: ответственность и пунктуальность, грамотная, без дефектов, речь, умение осваивать большой объем информации, наличие навыков работы на компьютере.

Операторам предлагают скользящий индивидуальный график работы с 8 до 22 часов. Оплата сдельная, от 20 тыс. рублей.

Тюменцы могут откликнуться на вакансию, заполнив анкету по ссылке.