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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская единая горячая линия по COVID-19 набирает операторов контакт-центра

Общество, 19:43 10 ноября 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская единая горячая линия по COVID-19 набирает операторов контакт-центра, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В ведомстве отметили, что работа на единой горячей линии по новой коронавирусной инфекции - это возможность принести пользу людям, которым нужна помощь.

Требования к оператору контакт-центра горячей линии: ответственность и пунктуальность, грамотная, без дефектов, речь, умение осваивать большой объем информации, наличие навыков работы на компьютере.

Операторам предлагают скользящий индивидуальный график работы с 8 до 22 часов. Оплата сдельная, от 20 тыс. рублей.

Тюменцы могут откликнуться на вакансию, заполнив анкету по ссылке.

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# горячая линия , коронавирус

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