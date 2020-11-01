Микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков

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COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков. Об этом заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.

"Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19, - пояснил он. - Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции".

Необоснованная антибактериальная терапия, отмечено в сообщении Минздрава России, приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к последствиям угрожающим жизни. Не следует покупать антимикробные препараты для системного применения самостоятельно, без рецепта врача.

По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Такая ситуация, по оценке специалистов, будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем.

Резистентность — сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость) организма к воздействию различных факторов — инфекций, ядов, загрязнений, паразитов, и т. п. В частности, "неспецифической резистентностью" называют средства врождённого иммунитета.