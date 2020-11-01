В Тюменской области выявили 160 новых случаев COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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160 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. В России подтвердили 19 тыс. 851 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 25,4% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировали 432 летальных исхода. За сутки в России выздоровели 18 тыс. 616 человек.

В Москве выявили 4 тыс. 477 новых пациентов, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 574, в Московской области - 701.

В Свердловской области заболели 306 человек, в Югре - 205, на Ямале - 194, в Челябинской области - 194, в Курганской области - 94.

Всего на сегодняшний день в России выявили 1 млн 836 тыс. 960 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 31 тыс. 593 летальных исхода, выздоровел 1 млн 369 тыс. 357 человек.