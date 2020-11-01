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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 13:53 12 ноября 2020

www.mos.ru, М. Мишина

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Двое пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Женщина 61 года - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Мужчина 45 лет - от респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

В Тюменской области зафиксировано 158 новых случаев заболевания, в том числе у четырех детей. Всего с начала пандемии - 15 тыс. 249. Выздоровели 133 пациента, за весь период - 9 тыс. 826.

На ИВЛ остается 21 пациент из общего числа заболевших. Под медицинским наблюдением - 2 тыс. 264, 2 тыс. 439 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 99 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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