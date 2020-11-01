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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Эксперт назвал закономерности образования тромбоза при COVID-19

Общество, 15:05 12 ноября 2020

asi.ru

Коронавирусная инфекция приводит к повышенному тромбообразованию, сообщил главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Тюменской области Олег Рейтблат.

"Активизируются факторы свертывания крови и появляются тромбообразования, - пояснил он. - Коронавирус влияет на выброс огромного количества всевозможных биологически активных веществ, которые приводят к образованию тромбоза. Тромбозов не только в сердечных сосудах, он может возникать в любых артериях и венах организма".

Кардиолог также рассказал об определенной закономерности образования тромбоза.

"Предположим, что у человека есть атеросклероз коронарных артерий либо атеросклероз артерий нижних конечностей, и если есть бляшка, она может изъязвиться, на нее могут осесть форменные элементы крови под названием тромбоциты, которые имеют определенные особенности - они как слипаются, так и прилипают к пораженному участку", - пояснил он.

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# коронавирус , Олег Рейтблат

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