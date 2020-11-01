Юные тоболяки прошли тренировочные сборы в "Школе баскетбола"

| Фото: группа distancium во ВКонтакте | Фото: группа distancium во ВКонтакте

23 юных баскетболиста из Тобольска приняли участие в "Школе баскетбола" в Тюмени.

Интенсивная программа подготовки прошла на базе центра "Ребячья республика". Как отметил на открытии школы президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко, организаторы собрали лучших экспертов, чтобы сборы прошли на высоком уровне.

"Условия для тренировок важны, но главное - старание. Многое зависит от того, насколько внимательно вы будете слушать тренеров, выполнять их рекомендации и развиваться не только на площадке. Баскетбол - игра для умных. Она требует сообразительности, умения общаться с партнерами, принимать быстрые и правильные решения", - подчеркнул Андрей Кириленко.

Кроме интенсивных баскетбольных тренировок, ребята принимали участие в мастер-классах, смотрели спортивные фильмы, участвовали в квизе и челленджах, рисовали, клеили 3D модели.

По итогам смены "Лучшие спортсмены" получили награды. Среди мальчиков 2009 г. р. первое место занял тоболяк Никита Зырянов. Среди мальчиков 2011 г. р. первое место занял тоболяк Валерий Веснин.

Тренеры-преподаватели ДЮСШ№2 - Евгений Халангот и Дмитрий Носов, а также выпускники спортшколы Владислав Бахарев, Данил Афанасьев, Александр Поляков выступили в роли тренеров "Школы баскетбола".

Евгений Новоселов