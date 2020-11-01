В Тюмени на улице Пермякова горел цех

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

20 огнеборцев принимали участие в ликвдиации пожара в цеху на ул. Пермякова в Тюмени 14 ноября.

Сообщение о возгорании в помещении неподалеку от дома № 1 поступило в МЧС в 12 часов 22 минуты.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, первые подразделения были на месте в 12 часов 31 минуту. С огнем боролись 20 человек личного состава. Было задействовано пять единиц техники.

Пламя локализовали в 12 часов 49 минут. "Возгорание происходило на площади 50 квадратных метров. Здание неэксплуатируемое", – рассказали в ведомстве.

Пострадавших и погибших нет. Эвакуация не проводилась.

Инна Пахомова