В Тюмени пройдет турнир по лучным боям

| Фото: Федерация лучного боя во ВКонтакте | Фото: Федерация лучного боя во ВКонтакте

25 тюменцев примут участие в финальном турнире лучному бою 17 ноября. Три месяца участники проекта "Арчери Таг" готовились к турниру, изучая особенности игры, историю и правила лучных боев в формате онлайн-интенсива, сообщает "Моя территория".

Было проведено четыре тематических стрима с лидерами спортивных сообществ Тюмени, где были раскрыты особенности тактики, физической подготовки и безопасности. Турнир пройдет по адресу: Одесская, 7. Социальные сети проекта: ВКонтакте.