169 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

169 человек заболели коронавирусом в Тюменской области за последние сутки. В России выявлено 22 тыс. 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает региональный оперативный штаб.

У 24,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 442 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 тыс. 55 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 882 человека, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 130, в Московской области - 839.

В Свердловской области болезнь выявили у 349 пациентов, в Челябинской области - у 210, в Югре - у 198, на Ямале - у 192, в Курганской области заболели 92 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 971 тыс. 13 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 тыс. 931 летальный исход, выздоровели 1 млн 475 тыс. 904 человека.