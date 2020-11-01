Пульмонолог рассказала, как долго восстанавливаются легкие после COVID-19

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

У большинства пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, через три месяца никаких изменений в легких не остается, сказала главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Тюменской области Инна Криночкина.

"В большинстве случаев легкие восстанавливаются полностью, - сообщила она. – Все зависит от тяжести болезни. Понятно, что люди которые болели тяжело, они будут восстанавливаться более продолжительное время. Люди, которые перенесли болезнь легче - восстанавливаются быстрее. Мы сейчас изучаем этот вопрос, наблюдаем за пациентами, которые перенесли ковид. Спустя три месяца после болезни у большинства пациентов, никаких изменений в легких не осталось. Либо идет значимый регресс и постепенно все это будет уходить полностью".

Главный внештатный пульмонолог не видит острой необходимости иметь в каждом доме прибор для измерения частоты сердцебиения – пульсоксиметров. "Но и большого греха в этом я не вижу,- пояснила она. - Если человек следит за своим пульсом, то это неплохо. Наверное, так ему спокойнее".