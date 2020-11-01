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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области число пожилых пациентов с COVID-19 увеличилось в два раза

Общество, 12:10 17 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Число людей старше 65 лет, заболевших COVID-19, увеличилось на 57% за минувшую неделю, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Половина больничных коек заполнена людьми старшего возраста. Это объясняется тем, что у них большой перечень сопутствующих заболеваний. Основная масса самых тяжелых пациентов с COVID-19 – это люди, имеющие в анамнезе сахарный диабет, болезни сердца, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, а также заболевания легких", – пояснила она.

Рост заражений зафиксирован и среди людей в возрасте от 40 до 64 лет. По сравнению с прошлой неделей он составил 48%.

"Ситуация серьезная и напряженная. Одна медицина не справится. Мы просим вас не выходить из дома без необходимости, не посещать места массового пребывания людей. Минимизировать все встречи, праздники и семейные торжества. Переходите в режим онлайн. Режим самоизоляции возвращается. Чем быстрее и качественнее мы это сделаем, тем быстрее сможем вернуться к комфортному проживанию", - подчеркнула замгубернатора.

Напомним, пожилые жители Тюменской области могут обратиться за помощью волонтеров. В регионе работает горячая линия по доставке продуктов и лекарств: 8-800-201-41-41. Волонтеры доставляют все необходимое на дом.

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских , самоизоляция

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