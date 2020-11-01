Шестнадцатилетний пассажир Mercedes пострадал в аварии в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
16-летний пассажир автомобиля Mercedes пострадал в ДТП на перекрестке улиц Мельникайте и Валерии Гнаровской в Тюмени 18 ноября.
Здесь столкнулись автомобили Fiat и Mercedes.
"По предварительным данным, водитель Fiat, перестраиваясь, не пропустил другую иномарку", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
У 16-летнего подростка диагностировали травму.
Инна Пахомова