  • 17 ноября 202017.11.2020вторник
  • USD76,9197
    EUR91,1729
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шестнадцатилетний пассажир Mercedes пострадал в аварии в Тюмени

Происшествия, 16:46 17 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

16-летний пассажир автомобиля Mercedes пострадал в ДТП на перекрестке улиц Мельникайте и Валерии Гнаровской в Тюмени 18 ноября.

Здесь столкнулись автомобили Fiat и Mercedes.

"По предварительным данным, водитель Fiat, перестраиваясь, не пропустил другую иномарку", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У 16-летнего подростка диагностировали травму.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:46 17.11.2020Шестнадцатилетний пассажир Mercedes пострадал в аварии в Тюмени
13:27 17.11.2020Тюменец отдал мошеннику деньги за несуществующую игровую приставку
13:05 17.11.2020Контрабанда сильнодействующего вещества пресечена в Тюменской области
12:32 17.11.2020Водитель легковушки получил тяжелую травму в Тюмени