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Тюменская писательская организация - одна из лучших в литературной России

Общество, 10:23 18 ноября 2020

Тюменская писательская организация признана одной из лучших в современной литературной России. Такое решение было принято на очередном заседании секретариата Союза писателей России.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" руководитель регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов, в короткий список претендентов на это звание вошли шесть региональных организаций: Тюменская, Астраханская, Самарская, Саратовская области, Республики Коми и Кабардино-Балкарская.

Это результат совместной работы тюменцев за несколько последних лет. То, что организация вошла в этот список, дорогого стоит, считает Леонид Иванов.

"Несколько десятилетий назад Тюменская писательская организация, которой тогда руководил Константин Лагунов, по праву считалась одной из самых сильных в Советском Союзе, затем в силу объективных и субъективных причин эта позиция была утрачена, но наша нынешняя деятельность по возрождению былого авторитета дала плоды. Гордость за этот успех должна стимулировать нас на новые проекты, еще более активную работу с читателями, на создание новых высокохудожественных произведений", - подчеркнул писатель.

Борис Олейник

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# Леонид Иванов , союз писателей

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