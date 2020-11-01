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Развитие бизнеса региона обсудят тюменцы на конгрессе

Экономика, 08:43 20 ноября 2020

asi.ru | Фото: asi.ru

Итоговый конгресс "Что будет дальше: Мой бизнес" начнется в рамках проекта "Популяризация предпринимательства" 8 декабря в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Событие пройдет в формате онлайн. Медиа-лица, предприниматели, представители правительства Тюменской области, эксперты и участники проектов вместе обсудят, что происходит сейчас и что будет с регионом в 2021 году.

На конгрессе выступят участники значимых городских проектов: "Открой свое дело", "Сферы развития", "Это бизнес, детки!", True story fest, чемпионата по настольной игре "Ты — предприниматель", рейтинга "ТОП-100 молодых предпринимателей Тюмени".

Эксперты и спикеры расскажут, где брать инструменты для роста и развития в сфере предпринимательства и раскроют лучшие кейсы по бизнесу в Тюменской области. В ходе события пройдет награждение номинантов на премию "Мы — предприниматели".

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# бизнес , конгресс , предприниматели

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