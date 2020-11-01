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Нефтяники высадили в Тюменской области 600 тысяч маленьких сосен

Экономика, 18:24 19 ноября 2020

РН-Уватнефтегаз | Фото: РН-Уватнефтегаз

Компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", высадила 600 тысяч саженцев сибирской сосны на юге Тюменской области. Площадь лесных насаждений превысила 280 гектаров.

Высадка лесных культур проводилась в осенний период 2020 года на 29 крупных участках на юге региона, предназначенных для выполнения работ по лесовосстановлению.

Сосна – ценная древесная порода, ее сеянцы были выращены в питомнике до размера 15 см, при котором их корневая система демонстрирует высокую приживаемость в условиях региона.

Сотрудники "РН-Уватнефтегаза" традиционно принимают участие во всероссийских экологических акциях "День посадки леса", "Сохраним лес" и "Зеленая весна", а также занимаются озеленением территории нефтепромыслов. В весенний период нефтяники высадили 6,5 тыс. сеянцев сосны в пригороде Тюмени. Также в экологических акциях участвуют дети сотрудников предприятия.

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# РН-Уватнефтегаз

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