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БК "Нефтехимик" проиграл на выезде челябинским баскетболистам

Спорт, 16:00 20 ноября 2020

БК "Челбаскет" во Вконтакте | Фото: БК "Челбаскет" во Вконтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел выездное поражение в первенстве российской Суперлиги-2.

В Челябинске тоболяки уступили местному клубу "Челбаскет" —81:85. Первая половина встречи прошла с преимуществом хозяев. К большому перерыву они вели - 45:33. Третья и четвертая четверти остались за гостями, но догнать челябинских баскетболистов у них не получилось.

Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Кирилл Архипов. На его счету 16 очков и 11 подборов. Также 16 очков набрал Алексей Морозов.

Набрав девять очков, "Нефтехимик" занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Следующим соперником подопечных Дмитрия Тараканова станет БК "Металлург". Игра пройдет в Магнитогорске 22 ноября.

Евгений Новоселов

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# баскетбол , БК Нефтехимик

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