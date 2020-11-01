БК "Нефтехимик" проиграл на выезде челябинским баскетболистам

| Фото: БК "Челбаскет" во Вконтакте | Фото: БК "Челбаскет" во Вконтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел выездное поражение в первенстве российской Суперлиги-2.

В Челябинске тоболяки уступили местному клубу "Челбаскет" —81:85. Первая половина встречи прошла с преимуществом хозяев. К большому перерыву они вели - 45:33. Третья и четвертая четверти остались за гостями, но догнать челябинских баскетболистов у них не получилось.

Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Кирилл Архипов. На его счету 16 очков и 11 подборов. Также 16 очков набрал Алексей Морозов.

Набрав девять очков, "Нефтехимик" занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Следующим соперником подопечных Дмитрия Тараканова станет БК "Металлург". Игра пройдет в Магнитогорске 22 ноября.

Евгений Новоселов