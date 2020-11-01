ВИЧ-инфицированные больше подвержены заражению коронавирусом, установили ученые

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

ВИЧ-инфицированные больше подвержены заражению COVID-19, но реже обращаются за медицинской помощью.

К такому выводу пришли специалисты центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Коалиции по готовности к лечению в результате исследования распространенности коронавирусной инфекции среди ВИЧ-пациентов. Всего в нем приняли участие более 900 респондентов из 68 регионов России.

Среди ВИЧ-инфицированных COVID-19 регистрировался в четыре раза чаще, чем у людей с отрицательным ВИЧ-статусом. При этом инфицированные в два раза реже проходили обследование на коронавирусную инфекцию и реже обращались ко врачу даже при наличии симптомов. При этом многие больные недооценивали личный риск инфицирования COVID-19.

Наличие у людей, живущих с ВИЧ, дополнительных хронических заболеваний, в том числе туберкулеза, вирусного гепатита, болезни печени, могли не только осложнить течение COVID-19, но и вызвать сложности еще на этапе диагностики.

Также ВИЧ-инфицированные отметили негативное влияние пандемии на работу СПИД-центров. Однако большинство из них (70,5%) сказали, что не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов. 22,6% респондентов препараты доставляли на дом.

Несмотря на то, что среди участников исследования 67,6% составляли женщины, среди живущих с ВИЧ и перенесших COVID-19 большинство – мужчины, живущие с ВИЧ более 10 лет.

По итогам исследования специалисты рекомендуют ВИЧ-инфицированным предпринимать повышенные меры предосторожности: использовать маски, мыть руки, по возможности избегать скопления людей и обращаться к врачу при появлении первых симптомов.