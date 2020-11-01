Тюменцев без масок у гипермаркета "Лента" привлекли к ответственности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Группу тюменцев, которые находились на парковке гипермаркета "Лента" и были без медицинских масок, привлекли к административной ответственности 25 ноября.

По информации Ленинского районного суда Тюмени, вечером 10 ноября на автомобильной парковке гипермаркета "Лента" (ул. Республики, 291) находились 30 человек без защитных масок, но в непосредственной близости друг от друга. За нарушение требований, действующих в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, они привлечены к ответственности. С 19 по 24 ноября судьи рассмотрели восемь дел.

Правонарушители полностью признали свою вину. Им назначено административное наказание в виде арестов и штрафов. При назначении наказания учитывались признание вины, наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья.

Постановление вступит в законную силу в течение 10 суток с момента оглашения решений суда.