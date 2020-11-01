  • 27 ноября 202027.11.2020пятница
  • USD75,4518
    EUR90,0291
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Испытания вакцины от CОVID-19 начнутся в Тюмени 30 ноября

Общество, 09:29 27 ноября 2020

ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете ВИЧ-инфицированные больше подвержены заражению коронавирусом, установили ученые

Испытания вакцины "ЭпиВакКорона" начнутся на тюменских добровольцах 30 ноября, сообщает региональный оперштаб.

Первый этап - проверка состояния здоровья добровольцев и отбор подходящих. Известно, что это люди разных профессий, в том числе врачи и учителя. Возраст добровольцев - от 18 лет.

В ТюмГМУ подтвердили, что вакцина поступила в лабораторию. Для участников исследования разработан график посещения центров. Каждый подпишет согласие. Все добровольцы в обязательном порядке застрахованы.

Напомним, вакцина "ЭпиВакКорона" разработана научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцина , исследования , коронавирус , ТюмГМУ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:46 27.11.2020Праздничные программы к Дню матери подготовили для тюменок
10:35 27.11.2020Семь новых автомобилей получили сотрудники МЧС Тюменской области
10:24 27.11.2020ВИЧ-инфицированные больше подвержены заражению коронавирусом, установили ученые
10:02 27.11.2020Что изменится в жизни россиян в декабре