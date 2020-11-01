Испытания вакцины от CОVID-19 начнутся в Тюмени 30 ноября
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Испытания вакцины "ЭпиВакКорона" начнутся на тюменских добровольцах 30 ноября, сообщает региональный оперштаб.
Первый этап - проверка состояния здоровья добровольцев и отбор подходящих. Известно, что это люди разных профессий, в том числе врачи и учителя. Возраст добровольцев - от 18 лет.
В ТюмГМУ подтвердили, что вакцина поступила в лабораторию. Для участников исследования разработан график посещения центров. Каждый подпишет согласие. Все добровольцы в обязательном порядке застрахованы.
Напомним, вакцина "ЭпиВакКорона" разработана научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.