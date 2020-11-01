  • 25 ноября 202025.11.2020среда
  • USD75,8146
    EUR89,8934
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области усилили контроль за работой магазинов и кафе

Общество, 13:53 25 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

120 проверок соблюдения режима повышенной готовности на предприятиях торговли, общепита и сферы услуг провели в Тюменской области по данным на 25 ноября.

Для сравнения: в октябре их было 160, в сентябре - в 2,5 раза меньше. В проверках участвуют специалисты департамента потребительского рынка и регионального управления Роспотребнадзора, рассказал директор департамента потребрынка Александр Сидоров.

Дополнительные группы с сотрудниками полиции вечером и ночью проверяют работу общепита и развлекательных заведений. С 16 ноября проверено 17 торговых центров и 26 заведений общепита, нарушения выявлены в трех центрах и восьми точках общепита.

Всего по нарушениям возбуждено 58 административных производств. Помимо несоблюдения санэпидрежима, есть случаи работы предприятий без подачи уведомления и внесения в реестр.

"Обращаю внимание предпринимателей на необходимость неукоснительного соблюдения всех требований", - подчеркнул Александр Сидоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Сидоров , контроль , проверки

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 25.11.2020Проверить сердце после COVID-19 рекомендуют тюменцам
14:03 25.11.2020Названы победители конкурса "Содружество" в Ялуторовске
14:00 25.11.2020Началась реставрация дома Ивана Замятина в Тюмени
13:53 25.11.2020В Тюменской области усилили контроль за работой магазинов и кафе