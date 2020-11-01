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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Узнать о тестировании на COVID-19 можно на горячей линии Роспотребнадзора

Общество, 16:54 20 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская горячая линия по вопросам тестирования на коронавирус начнет работать в Тюменской области с 21 ноября.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора расскажут об особенностях тестирования, сроках исполнения и выдаче результатов.

Отметим, что также в Тюменской области действуют горячие линии по вопросам COVID-19: 8-800-302-26-70, по защите прав потребителей и санитарно-эпидемического благополучия: 8 (3452) 20-86-66, по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний: 8-904-492-92-30.

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# горячая линия , коронавирус , тестирование

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