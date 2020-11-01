Тюменцам напомнили, в каком случае нужно делать КТ

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Одна процедура компьютерной томографии дает годовую лучевую нагрузку на организм. Повторное исследование уже превышает ее в два раза.

Об этом напомнила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Она подчеркнула, что к проведению КТ нужно подходить осторожно и проводить его строго по показаниям.

"Это небезобидная процедура - об этом говорят коллеги из Минздрава, научных исследовательских институтов. Желание проводить КТ несколько раз, для профилактики или ради интереса, необоснованно и не несет пользы", - отметила глава регионального управления Роспотребнадзора.

Также она призвала не полагаться на отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР.

"Часто при ковидной пневмонии мы не можем поймать ДНК вируса в мазке из носа. Если процесс опустился в легкие, то в носу вируса может уже не быть. Если анализ ПЦР отрицательный, это еще не значит, что у вас точно не коронавирус", - пояснила Галина Шарухо и призвала больных оставаться дома или под наблюдением врача, чтобы не заражать других.

Евгения Шевцова