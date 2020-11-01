Чем опасно курение во время пандемии, рассказали в Роспотребнадзоре

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COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме у курильщиков, поскольку их легкие уже поражены, напоминают специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также при курении повышается опасность заражения коронавирусом через рот. Даже без пандемии от болезней, вызванных курением, в год умирает около 5 млн человек – статистика ВОЗ. С каждым годом цифра становится больше, а во время распространения COVID-19 риск повышается в несколько раз.

Помимо никотина в табачном дыму есть и другие опасные химические вещества: смолы, радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, висмут, аммиак, органические кислоты. Случаев острого отравления этими веществами практически не наблюдается в связи с тем, что в организм они поступают медленно, дозированно, однако они приводят к постепенному ухудшению здоровья.

Многие курящие считают, что курение сигареты с фильтром безопасно, но это не так. Если бы поглотители и фильтры обеспечивали полную защиту от вредных веществ, то они бы поглощали и сам никотин. В таком случае эффекта от курения бы не было.

Исследования показали, что если регулярно выкуривать 10 сигарет в день, то риск развития рака почек повышается в два раза. Если человек выкуривает 20 или более сигарет в день – риск увеличивается еще вдвое. Курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет и жизнь женщины примерно на 11 лет.

Особенно опасно курение во время беременности. Оно может приводить к преждевременным родам, а рожденные от курящих матерей дети часто имеют низкий вес при рождении и подвержены синдрому внезапной детской смерти.

19 ноября - Международный день отказа от курения. По словам специалистов, это хороший повод отказаться от пагубной привычки.