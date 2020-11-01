Якушев: необходимо максимально использовать организационный ресурс в борьбе с COVID-19

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Ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной, поэтому необходимо максимально использовать организационный ресурс, обеспечить эффективную маршрутизацию заболевших, их транспортную доставку.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев во время совещания по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в субъектах округа.

По информации пресс-службы полпреда, в совещании приняли участие руководители региональных управлений Роспотребнадзора, территориальных органов Росздравнадзора, главные федеральные инспекторы.

"Наша задача - решение проблемных вопросов и тиражирование лучших практик, применяемых в регионах, - отметил Владимир Якушев. - Особое внимание в этот сложный период необходимо уделить вопросам оказания плановой медицинской помощи и работе амбулаторной службы, использовать возможности телемедицины".

Участники совещания обсудили вопросы обеспеченности регионов лекарственными препаратами и индивидуальными средствами защиты, завершение вакцинации от гриппа.